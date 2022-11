Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

265 lbs.: Alistair Overeem vs. Jairzinho Rozenstruik | 115 lbs.: Cynthia Calvillo vs. Marina Rodriguez | 265 lbs.: Ben Rothwell vs. Stefan Struve | 135 lbs.: Yana Kunitskaya vs. Aspen Ladd | 135 lbs.: Cody Stamann vs. Song Yadong | 170 lbs.: Mickey Gall VS. TBA