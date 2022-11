Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

205 lbs.: Dominick Reyes vs. Chris Weidman | 145 lbs.: Yair Rodrigues vs. Jeremy Stephens | 265 lbs.: Greg Hardy vs. Ben Sosoli | 155 lbs.: Joe Lauzon vs. Jonathan Pearce | 125 lbs.: Maycee Barber vs. Gillian Robertson | 205 lbs.: Deron Winn vs. Darren Stewart