UFC Ultimate Knockouts 4

1. Mike Kyle vs. Wes Sims 2. Nick Diaz vs. Robbie Lawler 3. Andrei Arlovski vs. Cabbage Correira 4. Chuck Liddell vs. Tito Ortiz 5. Georges St. Pierre vs. Jay Hieron 6. Frank Trigg vs. Dennis Hallman 7. Yves Edwards vs. Josh Thomson 8. Justin Eilers vs. Mike Kyle 9. David Terrell vs. Matt Lindland 10. Chuck Liddell vs. Vernon White 11. Joe Riggs vs. Joe Doerksen 12. Travis Lutter vs. Marvin Eastman 13. Frank Trigg vs. Renato Verissimo 14. Nick Diaz vs. Drew Fickett 15. Mike Kyle vs. James Irvin 16. Paul Buentello vs. Justin Eilers 17. Evan Tanner vs. David Terrell 18. Alex Karalexis vs. Josh Rafferty 19. Mike Swick vs. Alex Schoenauer 20. Nate Quarry vs. Lodune Sincaid 21. Josh Koscheck vs. Chris Sanford 22. Chris Leben vs. Jason Thacker