Not Available

“Uma Noite em 67″ mostra os bastidores do 3º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Dentre entrevistas da época e atuais, com Edu Lobo, Sérgio Cabral, Chico Buarque, Gilberto Gil, Nelson Motta, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Sérgio Ricardo, dentre outros, momentos especialíssimos da apresentação dos 5 vencedores na íntegra. Emocionante ver a apresentação de Roberto (cantando samba, veja só), Caetano (que levou pela primeira vez guitarras ao palco, fato polêmico que causou até passeata de protesto), Chico e MPB4, Gil e os Mutantes (Domingo no Parque é uma música sensacional), e Edu Lobo e Marília Medalha, respectivamento do quinto até o primeiro lugar da música de Edu, Ponteio. Essa noite de 67 foi certamente memorável!