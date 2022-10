Un moment de bonheur

Not Available

Philippe, 25 ans, débarque un matin à Arcachon, où vit sa soeur. C'est un jeune homme qui n'a pas d'attache et à qui on se confie facilement. Il est saisonnier et travaille dans la restauration. Betty, 20 ans, est une jeune mère pleine de vie et de tendresse pour son fils, Damien, 5 ans. Ils vivent encore dans la cellule familiale et les relations entre Betty et son père sont conflictuelles. Damien est perturbé par cette ambiance. Sa mère trouve du travail, quitte le foyer familial et acquiert de l'indépendance. Betty et Philippe se croiseront...