Under byens tage går livet sin brogede gang. Det veksler med tårer og smil, med lykke og sorg. I kunstner-restauranten "Mona Bar" i indre by fungerer den tidligere model Mona Frank som kunstnernes gudinde. Hun hjælper både med penge og hjertesorger. Mellem de mange kunstnere har Niels Brandemose sit eget ansigt. Han er for nylig kommet til byen for at gå på Akademiet, og hele hans higen og lyst står til at blive maler.