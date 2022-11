Une Époque Formidable…

Not Available

Michel Berthier, cadre supérieur d'une entreprise de matelasserie, vient d'être licencié. Comme il n'ose pas avouer la vérité à Juliette, sa compagne, il s'endette pour maintenir le niveau de la famille qu'il couvre de cadeaux. Mais il ne peut bientôt plus mentir et il décide alors de quitter la maison. Après avoir perdu son argent, sa voiture et ses chaussures, il rencontre Toubib, Mimosa et Crayon, trois «Sans Domicile Fixe» qui font leur toilette dans les lavabos de la gare de l'Est. Ils le prennent sous leur aile et l'entraînent à aller cambrioler son ancienne entreprise afin de se munir de duvets et de lits