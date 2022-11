Urbanus - Live & in 't echt

Not Available

LIVE; THEATERSEIZOEN '82/'84: 'Urbanus Live' werd in opdracht van Urbanus Nederland opgenomen tijdens twee uitverkochte voorstellingen in de Agnietenhof van Tiel op 4 en 5 februari 1983. Deze opnamen werden samengevat voor televisie en uitgezonden door de Vara in 1983 en in 1984. Dit is de volledige, ongeknipte versie van deze twee succesvolle uitzendingen via Vara en tevens een aardige weergave van het theaterseizoen 1982-1983 in Nederland en 1983-1984 in België. IN 'T ECHT: Deze theatershow van Urbanus was een ware triomf in de Belgische- en Nederlandse theaters, waarbij records sneuvelden wat bezoekersaantallen betreft. In Nederland werden ruim 200 voorstellingen gegeven, waarvan drie shows in Carré in Amsterdam. Geen enkele buitenlandse artiest deed hem dit na. In Vlaanderen was het niet anders. In alle grote theaters vonden meer dan twee voorstellingen plaats en Antwerpen leverde een record op van meer dan 15.000 bezoekers.