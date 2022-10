Not Available

℃-ute Concert Tour 2013 Haru ~Treasure Box~ (℃-uteコンサートツアー2013春~トレジャーボックス~) is ℃-ute's spring 2013 tour. The Blu-ray disc for the concert tour will be released on September 25, 2013. The DVD for the tour will only be available in the Limited A edition of C-ute's 8th Album, 8 Queen of J-POP.