Vagabonderne paa Bakkegaarden

Martin er en af landevejens farende svende. Han er altid i godt humør og synger sig gerne til lidt mad. En dag slår han sig sammen med to andre vagabonder. Staldkarlen Anders, der er løbet af sin plads og originalen Klinke-hans, der går rundt med sin gamle trækvogn og klinker porcelæn. De tre har det vældig festligt sammen og oplever en masse skægge situationer. Men det er, som om Martin hele tiden søger et bestemt sted hen - til Bakkegården, hvor han i sin tid tjente. Dengang var han forelsket i gårdejerens datter Anna. Nu vender han tilbage - lige så fattig som dengang han forlod gården, men nu opsat på at finde lykken..