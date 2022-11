Van Kooten & De Bie: Ons Kijkt Ons 1 - De Gebrs. Temmes

Not Available

De allereerste dvd van Van Kooten & De Bie in de serie Ons Kijkt Ons, over en met de gebroeders Temmes. Deze dvd bevat twee speelfilms vol hartlach en keelbrok. In 'Wo ist der Bahnhof?' willen Gé en Arie Temmes op hun volkstuintje de Bevrijding herdenken en mijmeren over hun rol in het Verzet. In 'Slagroom met ijs' besluiten de gebroeders te gaan overwinteren in het Spaanse Benidorm. Als extraatje bevat de DVD 'Dekselroof'. De dvd bevat tevens de nooit eerder op video of dvd uitgebrachte allereerste korte televisiefilm van de gebroeders Temmes: 'Hoofden op hol' (uitgezonden op 23 december 1984).