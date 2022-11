Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Veseli avtobuski so dobri prijatelji v Zornikovi garaži. Edi, glavni junak je zvedav in živahen šolski avtobusek. Nenavadne dogodivščine ga spremljajo iz epizode v epizodo. Njegovi dobri prijatelji, ostali avtobuski z njim raziskujejo in rešujejo zapletene situacije ter se predvsem zabavajo.