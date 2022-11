Vidange perdue

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Lucien is een alerte tachtiger en een koppigaard. Na de dood van zijn vrouw, weigert hij nog langer bij zijn dochter Gerda in te wonen. Hij gaat terug naar zijn eigen huis. Mathilde, de vrouw van zijn beste vriend Felix, steekt hem een handje toe bij het huishouden. Maar het alleen wonen weegt zwaar op Lucien. De enige relatie waar hij zich echt kan aan optrekken is die met zijn kleindochter Julie. Maar dan ontmoet hij zijn nieuwe buurvrouw Sylvia. Dankzij haar slaagt Lucien erin een nieuw leven op te starten. Ze leert hem zelfstandig zijn huishouden doen en geeft hem zelfs zijn eerste computerles. Tot groot wantrouwen van Mathilde en Gerda..