Vieni avanti cretino

Pasquale Baudaffi, amnistiato, esce dal carcere ed inizia a cercare un lavoro aiutato dal cugino Gaetano. Prima però va in una casa compiacente. Durante i giorni del carcere la casa non è più sede di appuntamenti ma è stata rilevata e affittata come studio dentistico. Pasquale si trova al centro di equivoci a non finire. Prova a fare il guardiacaccia ma non va bene lo stesso, prova a fare il cameriere di un bar: sbaglia subito le ordinazioni e viene licenziato. Negativa la sua prova da guardiano di un garage. L'ultimissima esperienza è in una società di Elettronica ma il suo inserimento nel meccanismo avveniristico scatena le più pazze complicazioni. L'incontro con un cagnolino smarrito gli permette di conoscere la padrona e scoprire così la donna della sua vita.