In 2003, salsa legend Elias Lopez directed some of salsa's greatest maestros in the legendary Tito Puente Amphitheatre in San Juan, Puerto Rico. Breathtaking solos and rhythmic soneos make this video unique and a must-see for salsa aficionados. Performers include Piro Rodriguez, Luis Aquino, Jorge Diaz, Luisra Torres, Memo Pelayo, Paoli Mejia, Javier Oquendo, Alein Rodriguez, Junior Alvarada, Edwin Rosario, Primi Cruz and Darvel Garcia.