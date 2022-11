VOF de Kunst - Apekooien

Not Available

Apekooien is een heel bijzonder kinderpopconcert van VOF de Kunst. Want bij Apekooien mag je de grond niet raken! Met ringen, touwen, kasten, planken en matten moet je de voetjes van de vloer zien te houden. Iedereen kent het spel van gymles en het is zo leuk dat het echte leven steeds meer op apekooien is gaan lijken: papa en mama hebben het altijd druk, maar de kinderen zijn nog drukker! School, uitstapjes, partijtjes, voetbal, hockey, tennis, dansen, zwemles, tekenles, balletles, pianoles, fluitles, bijles, voorles, nales... Iedereen vliegt, niemand raakt de grond nog. Nooit hadden kinderen zo'n volle agenda als nu! Maar alle kinderen die nog een gaatje in hun agenda hebben om naar APEKOOIEN te kijken, staat een geweldig popconcert te wachten, waarbij alles mag: slingeren, stuiteren, neuriëren, stampen, meezingen en keet schoppen! De liedjes zijn van o.a. Annie M.G. Schmidt en Erik van Muiswinkel en worden gespeeld en gezongen door VOF de Kunst.