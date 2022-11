Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

1. Prelude 2. Liberi Fatali (FF8) 3. Fisherman’s Horizon (FF8) 4. Prayer Song (FF10) 5. Suteki da ne (FF10) 6. Final Fantasy: Doo-Wop Medley 7. Melodies of Life (FF9) 8. Final Fantasy 9. Prima Vista Band (FF9) 10. Promised Land (FFAC) 11. Distant Worlds (FF11) 12. Eyes on Me (FF8) 13. Kiss Me Good-Bye (FF12) 14. Opera: Maria and Draco (FF6) 15. Swing de Chocobo 16. One-Winged Angel (FF7)