Volbeat live on May 17, 2015 at MAPFRE Stadium, Columbus, OH, USA Tour: Outlaw Gentlemen & Shady Ladies Setlist: 1.Lola Montez 2.Danny and Lucy 3.Dead But Rising 4.The Sad Man's Tongue 5.The Hangman's Body Count 6.Still Counting 7.The Garden's Tale 8.New Song 9.A Warrior's Call 10.The Mirror and the Ripper