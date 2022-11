Not Available

Filmen er en fortsættelse af Hold fingrene fra mor. Dansk folkekomedie fra 1951. Berthe Quistgaard og Helge Kjærulff-Schmidt har hovedrollerne i dette dejlige kærlighedsspil. Lulu Vänner står for at skulle gifte sig for fjerde gang. Hun er mor til fire med tre forskellige mænd, men måske er fjerde gang lykkens gang. Selvom børnene godt kan lide Lulus tilkommende, John Carstensen, er de ikke vilde med tanken om giftermål.