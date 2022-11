Not Available

Vores lille by er en ganske almindelig samling af huse et tilfældigt sted i Danmark beboet af ganske almindelige mennesker. Ingenting af betydning er sket indenfor de sidste 100 år eller deromkring, byen sover sin Tornerosesøvn med ansigtet vendt mod fjorden og ryggen mod det lave land, da alle tiders uvejr trækker ubemærket hen over dem, såsom tordenbyger og sommerskyer højt, højt oppe. Til denne by ankommer en dag en landstryger som er ret ualmindelig, Laust (Carl Ottosen) kalder han sig han har ikke ligefrem tænkt sig at blive hængende i byen, men er kun tilfældigt drevet denne her vej under sin lange søgen efter et sted og nogle mennesker han kan knytte sin skæbne til.