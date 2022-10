Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Dirk Scheele is een fenomeen bij jonge kinderen. Zijn cd's met zelfgeschreven liedjes en zijn televisieprogramma's zijn mateloos populair. Na het succes van "He Kijk 's" komt er in september 2005 een nieuwe serie: Vroem Vroem. Tracklist: 1 Vroem vroem 2 Doe de hond na 3 Gek taaltje 4 Dans de Marionettendans 5 Stuiterbal 6 In de speeltuin 7 Pretpark Vetpark 8 Het sprookjesbos 9 Vakantie 10 Kamperen 11 Trommelen kun je overal 12 Ik ga naar een feestje 13 DJ Dirk 14 Hop hop hop 15 Hoge bergen, verre landen 16 Vroem vroem en tot ziens