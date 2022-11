Waldbühne 2010 | An Evening with Renée Fleming

Not Available

Repertoire Modest Mussorgsky: Night on Bald Mountain; Antonín Dvořák: Song to the Moon from “Rusalka”, Op. 114; Aram Chatschaturjan: Adagio from “Spartacus”; Richard Strauss: Final Scene from “Capriccio”, Op. 85; Richard Wagner: Overture to “Rienzi, der Letzte der Tribunen”; E. W. Korngold: Mariettas Lied from “Die tote Stadt”; Richard Strauss: Zueignung, Op. 10 No. 1; Sir Edward Elgar: Salut d’amour; Giacomo Puccini: Donde lieta uscì from “La bohème”; Tu che di gel sei cinta from “Turandot”; Ruggero Leoncavallo: Musette svaria sulla bocca viva from “La bohème”; Mimì Pinson, la biondinetta from “La bohème”; Piotr Tchaikovsky: “Romeo and Juliet” (Fantasy Overture)