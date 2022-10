Was ist Was - Energie

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Energie ist wichtig für die Entstehung der Planeten und für das Leben unserer Erde. Alles, was sich bewegt oder lebt braucht Energie. So erleben wir zum Beispiel Energie, wenn wir einen Blitz sehen. Dabei ist Energie eigentlich unsichtbar. Man kann sie weder riechen, schmecken oder fühlen. Aber: Energie bestimmt unser Leben. Energie ist nötig, um etwas in Bewegung zu setzen, zu beschleunigen, zu heben, zu erwärmen oder zu beleuchten. In der Folge Energie von WAS IST WAS TV sind Theo, Tess und Quentin dem Geheimnis der Energie auf der Spur.