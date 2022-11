Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Tagtäglich scheint die Sonne auf unseren Planeten und erwärmt die Erde, die Luft und das Wasser. Die Luft und das Wasser werden durch Winde und Meeresströmungen unablässig um den ganzen Erdball bewegt. So entsteht auf unserer Erde ein Klima, in dem Pflanzen, Tiere und Menschen leben können. Doch: Was ist Klima? Und was ist eigentlich der Unterschied zum Wetter? Und welche Aufgaben haben Meteorologen oder Klimaforscher?