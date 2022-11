Not Available

Die Folge "Vulkane" nimmt die Zuschauer mit in die Hitze der Vulkane! Es werden Fragen behandelt wie: Was ist ein Vulkan? Wie entsteht ein Vulkan? Was geschieht bei einem Vulkanausbruch? Was ist Magma und Lava? Welche Städte verschüttete der Vesuv? Warum siedeln Menschen an Vulkanen? Wie sagt man einen Vulkanausbruch voraus? Wie kann man Vulkane nutzen?