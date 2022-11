Not Available

Klasa II B jako zadanie domowe otrzymuje do napisania wypracowanie pod tytułem: "Kim zostanę, gdy dorosnę". Anusiak, Konieczko, Maślana i Czesio cały wieczór spędzają więc na przelewaniu na papier swych marzeń. Następnego dnia rano, dumnie niosąc swe wypracowania, przechodzą obok przybytku Wróźki Jowity. Jest to doskonały sposób by sprawdzić, czy ich marzenia się spełnią. Czwórka przyjaciół przenosi się więc w czasie o trzydzieści lat naprzód. Widzą siebie, jako dorosłych.