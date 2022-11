WDR Big Band - The Music Of Jaco Pastorius

Not Available

Tribute to Jaco Pastorius by the WDR Big Band at the 33. Leverkusener Jazztage 2012, Germany. WDR BIG BAND conducted by VINCE MENDOZA plays Jaco Pastorius compositions. VICTOR BAILEY - bass / PETER ERSKINE - drums / RHANI KRIJA - percussions / FRANK CHASTENIER - Piano / PAUL SHIGIHARA - Guitar / WOODWINDS: Johan Horlen, Karolina Strassmayer, Olivier Peters, Paul Heller, Jens Neufang / TRUMPETS: Wim Both, Rob Bruynen, Andy Haderer, John Marshall / TROMBONES: Ludwig Nuss, Marshall Gilkes, Andy Hunter, Mattis Cederberg --- 1. Come On, Come Over 2. Liberty City 3. God Morning Anya 4. Teen Town 5. Reza 6. Three Views Of A Secret 7. Domingo 8. Do You Know Who (solo Victor Bailey)