what I wanted to sing you

Herman van Veen ist der absolute Inbegriff des Liedermachers. Bezaubernde, nachdenkliche, traurige, wahre und fantasievolle Geschichten erzählt der 56-jährige Musiker, Sänger, Songschreiber und Schauspieler aus Utrecht. Herman van Veen ist aber auch Poet und Clown -- und das macht aus jedem seiner Konzerte etwas Besonderes und ebenso aus jedem seiner Alben. Denn Herman van Veen singt nicht nur seine Lieder, er lebt und atmet sie. Was ich dir singen wollte handelt in erster Linie von der Liebe. Fazit: Ein Herman van Veen wie immer -- ein sensibler Poet, voller Menschlichkeit und Mitgefühl, eingebettet in ebenso einfühlsame, zarte aber durchaus auch lebensprühende Musik.