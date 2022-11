Not Available

Allan Thorsen er træt af sin kone, men han har svært ved at få sagt at han vil skilles. Derfor arrangerer han en skiferie, hvor hun skal blive forelsket i en anden mand, således at han kan slippe af med hende uden at han selv skal gøre noget. Hun finder da også en mand der er interesseret, men så bliver Allan jaloux og snart forsøger Allan at vinde sin kone tilbage. Sagen kompliceret dog af, at Allan elskerinde pludselig møder op på feriehotellet.