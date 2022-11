Wild Horse from Shangri-La

Not Available

Le jeune Geza est le coureur le plus rapide de sa génération. Les médecins découvrent que sa jeune soeur, malade, doit être opérée du coeur. Or, l'opération coûte cher et la famille de Geza est pauvre. L'adolescent n'a plus qu'un espoir : participer à une grande course organisée à travers le Tibet, et dont le gagnant se verra remettre une très grosse somme d'argent. Devenu le héros de tout un pays, Geza va vivre une incroyable aventure, pleine de joie et de suspense, d'émotions et de rencontres.