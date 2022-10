Not Available

"Ürgmees" on Ameerika näitekirjaniku Rob Beckeri kirjutatud ühemeheetendus, mis toob välja, et igas mehes on peidus tundeline ja hooliv ürgmees. "Ürgmehe" näol on tegemist humoorika ja teravmeelse etendusega, mis räägib meeste ja naiste vahelistest suhetest, võrdleb naisi ja mehi ning toob esile juba ürgajal kujunenud instinktid. Ligi kaks tundi kestev näidend seletab, kuidas on naiste ja meeste erinevus loonud eri maailmapildid, kultuuri ja isegi keele ning mis moel põhjustavad need erinevused arusaamatusi ja teineteise mittemõistmist tänapäeval. Peaosalise Jan Uuspõllu sõnul elab igas mehes ürgmees. "Arvatakse, et meestel on tundeid vähem kui naistel, aga tegelikult see nii pole," arvab ta. "Mehed on tundelised, kohusetundlikud ja neil on instinkt hoida oma peret ning lähedasi." Etendus lükkab ümber laialtlevinud arvamuse, et kõik mehed on mühakad, ja õigustab mõlemat sugupoolt. Muuhulgas saab etenduses üsna palju meeste ja naiste kohta teada.