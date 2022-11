Willy Signori e Vengo Da Lontano

Not Available

Scampato a un incidente in cui un uomo è morto, il cronista Willy si fa inoculare un forte senso di colpa dalla fidanzata incinta del defunto e si dedica a lei. La sua fidanzata, energica come medico e ingorda come amante, lo molla. Lieta fine in Marocco dove vive il fratello di Willy su sedia a rotelle. Una gag ogni 10 minuti, ma sotto la media di Caruso Paskoski. Ogni trovata è replicata due o tre volte. Vero motivo di spasso è Haber, fratello disabile col mal d'Africa, Nastro d'argento come non protagonista.