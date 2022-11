Winnie De Poeh - Liefde En Vriendschap

Not Available

Eerst voelt Knorretje zich Het Knorretje dat groter wilder zijn als een paar kleine miertjes hem uitroepen tot hun grote held. Dan leert Konijn dat je altijd op je vrienden kunt vertrouwen in Mijn tuin is mijn vesting. In Streepjes verliest Teigetje zijn strepen en beseft hij dat vrienden hem leuk vinden om zijn innerlijk! Tenslotte wordt een vriendschap versterkt als Teigetje denkt dat Konijn hem helpt met oefenen om beter te kunnen stuiteren in De schoenen van Teigetje. De gezellige verhalen vol magie, liefde en vriendschap zijn een genot voor wie jong is of zich jong voelt.