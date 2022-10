Winnie & Karina - The Movie

Not Available

I 'Winnie og Karina' har den kristne TV-kanal HKKs dynamiske bestyrelsesformand brug for en kompensationscheck fra det offentlige for at resocialisere et par kriminelle. Fængselsinspektøren i Vestre Fængsel har brug for ro og orden og DR2-journalisten Julie har brug for to prøveløsladte kvinder til sit tema-lørdag projekt. Alle pile peger på kaosbomberne Winnie og Karina, der lider af den vildfarelse, at de får 1 million hver for at møde på resocialiserende arbejde på HKK. Winnie og Karina bliver receptionister fra helvede på TV-stationen, mens de i fritiden sysler med planer om indbrud i Bullers pølsevogn, der angiveligt gemmer på to millioner kroner.