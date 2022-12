Wir können auch anders ...

Not Available

Die Brüder Kipp (Joachim Król) und Most (Horst Krause) machen sich auf den Weg, um das Gut ihrer Oma zu erben. Auf diesem Weg begegnen sie Viktor (Konstantin Kotljarov), einem desertierten russischen Soldaten, der die beiden kidnappt und Nadine (Sophie Rois), die sich ihnen freiwillig anschließt. Zwischendurch gibt es noch einen Zusammenstoß mit Straßenrowdies, was diesen allerdings nicht gerade gut bekommt. Auf ihrem Weg zum Erbe (oder was davon übrig bleibt) geraten die Protagonisten in manche scheinbar ausweglose Situation.