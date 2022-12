Not Available

Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor, K. 626 Edition by Franz Beyer, Sanctus completed by Robert Levin Claudio Abbado Lucerne Festival Orchestra Bavarian Radio Choir Swedish Radio Choir Peter Dijkstra, chorus master Anna Prohaska, soprano Sara Mingardo, alto Maximilian Schmitt, tenor René Pape, bass