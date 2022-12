Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem K. 626 - Claudio Abbado, Berliner Philharmoniker

Not Available

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) Betrachte dies mein Herz und frage mich – from Grabmusik, K42 [4:38] Laudate Dominum – from Vesperae solemnes de Confessore, K339 [6:12] Requiem in D minor, K 626 [50:29] Rachel Harnish (soprano); Karita Mattila (soprano); Sara Mingardo (mezzo); Michael Schade (tenor); Bryn Terfel (bass-baritone) Swedish Radio Choir; Berliner Philharmoniker/Claudio Abbado rec. live, 16 July 1999, Salzburg Cathedral Subtitles (Requiem): English, French, German, Latin, Spanish Region Code 0 (All regions); Picture format: 1080i Full HD 16:9; Sound format: PCM Stereo