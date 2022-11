Not Available

Rock Am Ring O2 Alternastage Nurburgring, Germany June 3, 2011 Tracks 01. Dimension 02. New Moon Rising 03. Woman 04. White Unicorn/Riders On The Storm/White Unicorn 05. Cosmic Egg 06. Far Away 07. California Queen 08. Vagabond 09. Apple Tree 10. Joker And The Thief