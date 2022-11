Wolhaar Stories

Not Available

Leon besluit om tant Lissie van Nommer Asseblief 'n streep te trek deur om hom voor te doen as 'n vryer wat reageer op haar advertensie in die "Opsitkers". Maar Lissie is nie meer op Overdorp nie. Haar suster is skielik oorlede onder verdagte omstandighede en die se wewenaar en Lissie erf die Royal Hotel of Helshoogte. Haar wewenaar-swaer probeer van Lissie onstlae te raak sodat hy en sy 'skelmpie' die lewe kan geniet. Lissie dink dit is Oom Fasie wat haar nog steeds terroriseer wanneer Leon haar bel. Sy onskuldige oproep laat hom kniediep beland in die gebeure op Helshoogte - met pogings tot moord, 'n vrouvermomde ontsnapte uit 'n gestig, 'n ou Italiaanse dokter wat meer weet van spagetti as spuitnaalde, 'n lyk waarvan niemand onslae kan raak nie; en 'n bielie van die Bosveld wat sy boelie teekom.