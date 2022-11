Not Available

Faye Jackson vs. Jordynne Grace 2. WSU Tag Team Championship: The Fella Twins(c) (Eddy McQueen and Rick Cataldo) vs. Maria Manic 3. Lufisto vs. Willow Nightingale 4. WSU Spirit Championship: Kiera Hogan(c) vs. Lana Austin 5. WSU Championship: Mercedes Martinez(c) vs. Nevaeh 6. War Games: Leva Bates, Mia Yim, Missy Sampson, Veda Scott and Xandra Bale vs. The Reckoning (Annie Social, Brittany Blake, Chrissy Rivera, Samantha Heights and Su Yung)