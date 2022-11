Not Available

1. Marti Belle vs Jessicka Havok w/Allisyn Kay & Sassy Stephanie 2. Sweet Cherrie vs Kalamity 3. Tina San Antonio vs Annie Social 4. Leva Bates vs Lufisto Uncensored Rules: Sassy Stephanie vs Brittney Savage 5. Jennifer Cruz & Ezavel Suena & Nikki Syx & Cherry Bomb vs Kimber Lee & Jessie Brooks & Jana & Latasha Lexus vs Alicia 6. Terra Calaway vs Allisyn Kay 9. 24 Woman Uncensored Rumble 10. Mercedes Martinez vs Jessicka Havok