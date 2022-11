Not Available

Jordynne Grace vs. Rachel Ellering Karen Q & Tasha Steelz vs. Nyla Rose & Renee Michelle Allie Recks vs. Terra Calaway Elena Pogoysyan vs. Willow Nightingale Sonya Strong vs. Tessa Blanchard Deonna Purrazzo vs. Mia Yim Alexxis Nevaeh & Taeler Hendrix vs. Team Sea Stars (Ashley Vox & Delmi Exo) Jenny Rose vs. Hot Scoop Skylar Davienne Long vs. Maria Manic