Recorded at Hurrah over two shows in 1980. Tracklist: 1. NITA 2. Choci Loni 3. Radio Silents 4. Colossal Youth 5. Credit in the Straight World 6. Brand New Life 7. Include Me Out 8. Wurlitzer Jukebox 9. Salad Days 10. Final Mix 11. Music for Evenings 12. Searching for Mr Right 13. Cakewalking 14. Credits in the Straight World 15. Final Day