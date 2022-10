Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

In Het Zelfmoordcommando blikt Youp van 't Hek op zijn geheel eigen wijze terug op het jaar 2005. Rachèl (Raggel) Hazes, Talpa en Jack Spijkerman zijn dit keer onderwerp van Youps vileine spot. Maar Youp zou Youp niet zijn als er in zijn show ook niet ruimte is voor een oproep tot bezinning.