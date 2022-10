Not Available

Zeca Pagodinho back live after 10 years. Check out this DVD with an exciting concert, packed with hits like "Deixa a Vida Me Levar" "Faixa Amarela", "Heart in disarray," "Lama nas Ruas" "Verdade" and more. Highlight the track "Ela Não Gosta de Mim", new song together with singer Arlindo Cruz, and there for special interests such as: Jorge Ben Jor, and Almir Guineto Velha Guarda da Portela! A DVD that can not miss in your collection! A Must See!