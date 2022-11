Zoop in Afrika

Not Available

Het is het einde van het schooljaar, ook voor de rangers van de dierentuin. Maar...niet voor lang: de rangers gaan via een uitwisselingsprogramma naar het kleurrijke Afrika. Ze mogen meehelpen in het Wildpark, om bedreigde diersoorten te verzorgen en te beschermen. Als hun vliegtuig neerstort stranden ze midden in de rimboe. Zonder telefoon, voedsel of hulp. Ze zijn overgeleverd aan de wetten van de natuur. Al snel merken de rangers dat het in de natuur heel anders aan toe gaat dan in de dierentuin. Maar niet alleen het Afrikaanse Wild-leven, ook de directeur van het Wildpark blijkt donkere kanten te hebben. In de hoop gevonden te worden, besluiten de rangers zich te splitsen in twee groepen. Als tot overmaat van ramp Bionda ineens verdwijnt, neemt hun Afrikaanse reis een totaal andere wending. De rangers kunnen alleen op elkaar vertrouwen. In Afrika beleven ze het avontuur van hun leven.