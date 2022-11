Zoop in India

Not Available

Deze zomer worden de rangers blij verrast met de terugkeer van Alwin. Hij blijkt echter met een reden teruggekomen te zijn, want hij heeft hulp nodig. In India is een kudde olifanten verdwenen en de dorpelingen zijn radeloos. Onmiddelijk besluiten de rangers naar India te vertekken om te kudde terug te vinden. Aangekomen in India blijkt dat de olifanten niet zomaar zijn verdwenen, maar dat ze zijn ontvoerd door ivoorsmokkelaars. De rangers splitsen zich op in twee groepen. De ene groep gaat de jungle in, op zoek naar de olifanten, terwijl de andere groep afreist naar Mombai om het spoor van de smokkelaarste vinden. In hun poging de olifanten te redden moeten de rangers niet alleen de gevaren trotseren, maar belanden ze ook nog in een echte Bollywoodfilm.