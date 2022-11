Zoop in Zuid-Amerika

Not Available

De rangers uit Ouwehands Dierenpark worden gevraagd om de bijzonder zeldzame De Loro-vlinderpopulatie te redden voordat deze uit hun cocons kruipen en omkomen in de grote bosbranden in de Zuid-Amerikaaanse jungle. Daarvoor reizen de rangers af naar Zuid-Amerika. De ranger trotseren daarvoor wilde dieren, op hol geslagen koeien op de Argentijnse pampas en gaan zelfs geen tango-wedstrijd, speedboten-race of onneembare rotswand uit de weg om de vlinders te vinden. Moes raakt intussen bevriend met Cherpee, een jaloerse aap waar Taffie het behoorlijk mee te stellen heeft. Mike ergert zich aan eigenwijze Bastiaan die besloten heeft om voor z'n fans zijn Zuid-Amerikaas avontuur op video te zetten. En Alwin en Sira...zij maken een van de meest hartstochtelijke avonturen mee.