Not Available

A trama traz Marcos Palmeira como Raul, um jornalista que num mesmo dia perde o emprego e a mulher, e acaba indo morar num flat num bairro nobre de São Paulo, emprestado pelo seu melhor amigo, Luiz Mário (Fabrício Belsoff). O que Raul não imagina, no entanto, é que o que parecia ser um desastre, acaba se tornando uma oportunidade para mudar radicalmente a sua vida. Numa visita à piscina do novo prédio, Raul se vê rodeado de mulheres lindas, que ele descobre ser garotas de programa "de luxo" que vivem por ali. O jornalista logo fica fascinado com Carla (Letícia Persiles) e concorda em ajudá-la em um programa, decisão que mudaria sua vida. À medida em que seu casamento com Ariela (Priscila Sol) desmorona, Raul se vê cada vez mais envolvido com o mundo de Carla e suas amigas. Com ajuda de Luiz Mario e Fabi (Nathália Rodrigues), a melhor amiga (gostosa) de sua ex-mulher, o jornalista se joga de cabeça numa empreitada que vai mudar a cara da prostituição de luxo na capital paulista e colocá-lo em rota de colisão com o cafetão Aquiles Perrone (Roney Villela). No meio do caminho, entre o prazer e o trabalho, Raul acaba mudando a vida de meninas como Luiza (Monique Alfradique), Michela (Gabriella Greco), Gabriela (Eline Porto) e Janaína (Camila Lucciona), cada uma com seus sonhos, passados e conflitos. A série é baseada no livro "A Segunda Vez Que Te Conheci", de Marcelo Rubens Paiva, e tem direção de César Rodrigues ("Vai Que Cola", "Irmã Dulce"). Completam o elenco Raphael Vianna, Cláudio Lins, Lui Mendes, Michel Bercovitch, Renato Borghi e Eduardo Landim.