Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

A Vida Como Ela É traz histórias dos melhores contos de Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos. Histórias de amor, mistério, traição e humor que recriam o universo rodrigueano. Mulheres ensaciáveis, maridos traídos, ninfetas sensuais: os imortais personagens de Nelson voltam nesta série antológica, premiada no Brasil e no mundo. Com a participação dos melhores astros da televisão e direção de Daniel Filho, "A Vida Como Ela É" é obscena e conservadora, machista e sensível, dramática e bem-humorada e, acima de tudo, contraditória. Afinal, é Nelson Rodrigues.